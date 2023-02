Candele Profumate, 4*5,65 Oz Set Regalo di Candele Profumate Regalo,Brucia per 120 Ore Regalo Donna, Cera di Soia Naturale , Aromaterapia, Anniversario Lavanda, Vaniglia,Rosmarino, Orchidea

Descrizione prodotto

Aggiungere il 7% di olio essenziale

Quando tutti aggiungono solo il 3-5% di oli essenziali, noi insistiamo per aggiungere il 7% di oli essenziali.

Candela di soia

Realizzate con cera di soia e stoppini di cotone.

Candele profumate di lunga durata

Ogni candela pesa 4,4 once e ha un tempo di utilizzo medio di 30 ore, più lungo.

【Set di candele profumate】 Regalo per la festa della mamma per lei, è venuto in una bella scatola e già confezionato per te.La scatola contiene 4 diverse candele profumate in diversi vasi colorati sembra molto elegante.

【Le 4 candele profumate】 I profumi – Lavanda, Vaniglia,Rosmarino, Orchidea un odore molto piacevole e non troppo forte. Il motivo decorativo di queste candele profumate le rende adatte a qualsiasi stanza, perfette per una serata rilassante e calda.

【 tempo di combustione lungo 】. Candele profumate 5.65 oz(160g)/ogni candela brucia e ora: 30 ore.Luce perfetta quando si fa yoga, SPA e bagno, candele partylite.

【 Cera di soia ecologica 】. Candele 4pcs set fatto di cera di soia & oli aromaterapici naturali e 100% stoppini di cotone intrecciati senza piombo. È innocuo per voi o i vostri animali domestici.

【 Riutilizza i barattoli vuoti】. Candele Gift Set Candele Fragranza Piccole Candele Quando sono vuote, puoi riutilizzarle per candele fai da te o come portagioie, pianta piccola pianta.

15,99 €