Candelaria Solorzano è la nuova Gatta Nera del Mercante in Fiera

Si chiama Candelaria Solorzano la nuova Gatta Nera (che potrebbe prendere il nome semplicemente di ‘carta nera’) della nuova edizione de Il Mercante In Fiera.

A rivelarlo è stato Davide Maggio che ha parlato proprio di fumata bianca: “La nuova gatta nera (o carta nera, ancora non è dato sapere) del Mercante in Fiera di Pino Insegno è stata selezionata. E DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima il nome della prescelta“. Candelaria Solorzano è la fortunata. “Si tratta della modella argentina 28 enne, residente da anni a Milano. Il suo profilo Instagram al momento conta 70,4k followers“.

Candelaria Solorzano prenderà il posto di Ainett Stephens che non è stata richiamata dal programma – pare – per ragioni anagrafiche.

“Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando” – le parole di Pino Insegno – “Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà”.

Parole che hanno fatto molto rumore e che hanno indignato la stessa Ainett che ha preteso delle scuse da parte del conduttore. Scuse che non sono mai arrivate.

“Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica. E poi, anche se avessi detto – e non l’ho detto – che è diventata un po’ più grande – e, ripeto, non l’ho detto – è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande!”.

Ainett Stephens pretende le scuse da Pino Insegno che gliele nega https://t.co/td0OTNQocO — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 14, 2023

Candelaria Solorzano, le foto della nuova Gatta Nera