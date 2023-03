Candela Profumate in Vetro 7.8 Oz Cera di Soia con Fragranze di Geranio & Legno per la Casa Aromaterapia per lei, Compleanno Regalo per Donna Mamma o Fidanzata San Valentino, Durata Fino a 50 Ore

Descrizione prodotto

Profumo

Fico & Cedro Lavanda Tuberosa Rosa & Cassis Sandalo & Ambra

Peso della cera

7.8 oz 7.8 oz 7.8 oz 7.8 oz 7.8 oz

Tempo di combustione

50 ore 50 ore 50 ore 50 ore 50 ore

Rendi la tua casa un’oasi di profumo con questo aroma rilassante e piacevole

Cera Di Soia

Realizzato con stoppini di cotone senza piombo e oli profumati di alta qualità, morbidi e altamente raffinati e cera di soia per offrirti un prodotto che ti regalerà un’ora di lunga durata di felicità aromatica.

Uplift Mood: un regalo perfetto

Una miscela che ridurrà sicuramente lo stress e risolleva l’umore di chiunque. vieni in una scatola dal design accattivante. Ottimo come regalo o da tenere per sé.

Serenità

I giorni feriali sono per il lavoro, lascia i fine settimana per il gioco. Accendi la familiare candela alla Geranio & Legno e trascorri una piacevole serata nella vasca. Trova la serenità in un regno di relax. Aiuta a dormire meglio e ad alleviare il dolore e lo stress, rendendolo il compagno perfetto per l’aromaterapia.

Abbiamo utilizzato un’alta concentrazione di estratto vegetale e olio vegetale per offrirti una candela perfetta per l’aromaterapia. Accendi le candele, annusa le delicate esalazioni del dolce profumo e senti la tua mente fluttuare lontano da tutte le preoccupazioni in un paradiso senza stress.

La scelta perfetta per profumare la casa, l’ufficio o lo spazio personale. Lascia che le meravigliose fragranze ti trasportino in un altro mondo.

Riempiendo tutta la tua casa di un profumo rilassante, piacevole, caldo e rilassante

Ovunque tu sia, questa candela può essere posizionata praticamente ovunque. Accendi questa candela nel tuo bagno per provare un aroma rilassante, piacevole e simile a quello di una spa. Quando accese nel tuo soggiorno, il profumo rinfrescante di queste candele riempirà tutta la tua casa di un odore piacevole, caldo, rilassante e rilassante. Una volta posizionato nella tua camera da letto, sentirai un immediato senso di relax e pace.

Candela con miscela di cera di soia Versato a mano Tempo di lunga durata Design del coperchio in pelle

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8.13 x 0.03 x 10.16 cm; 221.13 grammi

Produttore ‏ : ‎ YINUO LIGHT

ASIN ‏ : ‎ B08R5CB2VH

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Crea un aroma invitante con le candele profumate. La nota tenera del bergamotto si intreccia con il calore naturale del geranio. Finale con note legnose per un aroma ricco.

Ricche fragranze, ingredienti selezionati e cere di alta qualità assicurano un’esperienza olfattiva piacevole e duratura in ogni stanza.

Stoppino in cotone, lo stoppino in cotone naturale senza piombo viene raddrizzato a mano e centrato per una combustione ottimale.

Il barattolo da 10 x 8 x 8 cm contiene 220 g di cera di soia premier, che può bruciare fino a 50 ore con una gradevole fragranza.

Elegante design del barattolo con coperchio rivestito in pelle. Inoltre, il pacchetto squisito è il regalo ideale per la tua persona speciale per il compleanno, il Ringraziamento, Natale, San Valentino.