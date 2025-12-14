7.5 C
Candela profumata Yankee Candle Winter Love

Candela profumata Yankee Candle Winter Love

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €34.90 – €23.70

⭐ Valutazione: / 5

Yankee Candle Large Scented Jar Candle | Winter Love | Burn Time Up to 150 Hours | Perfect Gifts for Women

Scopri l’Amore Invernale con la Candela Profumata Yankee Candle

La candela profumata Yankee Candle “Winter Love” è il perfetto modo per creare un’atmosfera accogliente e romantica nella tua casa. Questa deliziosa miscela di crema, legno rilassante e freschezza invernale ti avvolgerà in un’aroma soffusa e coinvolgente.

Caratteristiche Principali

La candela Yankee Candle “Winter Love” è realizzata con ingredienti selezionati e cera di alta qualità, garantendo un aroma chiaro e costante che riempie l’intera stanza. La candela ha un tempo di combustione di 110-150 ore, assicurando un’esperienza di profumo piacevole e duratura.

Vantaggi Pratici

  • Tempo di combustione lungo: fino a 150 ore di profumo piacevole
  • Aroma costante e chiaro: grazie agli ingredienti selezionati e alla cera di alta qualità

Una Scelta Perfetta per Te

La candela Yankee Candle “Winter Love” è inserita in un classico vaso di vetro con coperchio, per preservare e contenere il profumo. Inoltre, la candela è realizzata con un Stopino di cotone al 100% senza piombo, diritto e centrato per una combustione uniforme.

Acquista Ora e Scopri l’Amore Invernale

Non aspettare oltre per creare un’atmosfera accogliente e romantica nella tua casa. Acquista la candela profumata Yankee Candle “Winter Love” oggi stesso e scopri l’amore invernale!

