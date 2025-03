Candela Profumata Yankee Candle “Notte di Mezza Estate” | Giara Grande | Fino a 150 Ore di Combustione – Il Regalo Ideale per Lei

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

34,90€

(as of Mar 21, 2025 19:20:10 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Recensioni dei clienti

—

—

—

—

—

—

Prezzo

— no data

— no data

— no data

— no data

— no data

— no data

Tipo di candele

Giara grande classica Giara media classica Giara piccola classica Elevation Collection, grande Candela votiva Tea Light

Durata

Fino a 150 ore Fino a 75 ore Fino a 30 ore Fino a 80 ore Fino a 15 ore Fino a 6 ore

NOTTE DI MEZZA ESTATE: Inebriante e virile, una miscela profumata di muschio, patchouli, salvia e mogano

AROMA CHE INONDA L’AMBIENTE: Gli ingredienti autentici e la cera di prima qualità garantiscono una fragranza costante e di lunga durata

CANDELE PROFUMATE A COMBUSTIONE LUNGA: Fino a 150 ore; 17 cm altezza x 10 cm larghezza (623 g)

DESIGN SENZA TEMPO: Contenuta nella classica giara in vetro con coperchio per preservare la fragranza; etichetta rimovibile per un look personalizzato

UNA COMBUSTIONE PULITA E UNIFORME: Lo stoppino in fibra naturale di cotone al 100% della candela profumata è dritto e centrato