Yankee Candle Christmas Eve Medium Jar Scented Candle Burn Time Up To 75 Hours
Scopri l’atmosfera magica del Natale con la candela profumata Yankee Candle Christmas Eve Medium Jar. Questa candela è il perfetto modo per immergere la tua casa nell’aroma tradizionale del Natale, con note di camino acceso, prugne zuccherate e frutta candita.
Grazie agli ingredienti selezionati e alla cera di alta qualità, questa candela offre un aroma chiaro e costante che riempie l’intera stanza. La durata della combustione è di 50-75 ore, garantendo un piacere prolungato della fragranza.
I nostri vantaggi pratici includono:
- Una combustione uniforme grazie alle candele di cotone senza piombo, dritte e centrate
- Un contenitore in vetro classico con coperchio per preservare e controllare la fragranza
Scegli la candela Yankee Candle Christmas Eve Medium Jar per creare un’atmosfera natalizia unica e avvolgente nella tua casa. non perdere l’opportunità di immergerti nel calore e nella magia del Natale: acquista ora la tua candela Yankee Candle!
