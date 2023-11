Candela Profumata Natale Set 8 Candele Profumate Naturali di Soia Perfetto Regalo di Compleanno,Ringraziamento,Anniversario,San Valentino,Nozze

Descrizione prodotto

Bella candela profumata – ottimo anche come regalino! Profumano l’ambiente benissimo.

BUONA PROFUMAZIONE E DUREVOLI:Il candele profumate set regalo profumo è persistente ma delicato con la candela accesa crea atmosfera.

Momenti di relax profumati.

SET CANDELE PROFUMATE DI SOIA:Candele aromaterapia di buona fattura create con materiali naturali realizzate in cera di soia naturale e senza l’utilizzo di sostanze chimiche.

Candele profumate 100% soia naturale.

NATURALI OTTIME CANDELE:Le candele sono realizzate in in cera di soia naturale al 100% senza sostanze chimiche e nocive e lo stoppino e in cotone senza piombo.

Ccrea una bella atmosfera quando accesa.

e sono ideali da accendere per praticare aroma terapia,magari durante una seduta di yoga,meditazione,un bel bagno caldo

Confezione e candele carine, ottimo per un regalo.

o un massaggio rilassante oppure semplicemente per profumare e addolcire un ambiente con la propria fragranza preferita.

Ottimo per profumare l’ambiente desiderato.

Molto utili anche per cene romantiche o serate speciali.

Realizzate con cera di soia,100% naturali,lo stoppino della candela è in cotone senza piombo,sono esenti da sostanze chimiche o additivi nocivi,non producono fumo nero,miscelata con oli essenziali puri terapeutici.

Ingredienti naturali,confezione regalo

Kit di candele creare un po’ di atmosfera a lume di candela.

l’effetto rilassante e semplice di una,candela oltre a dare un nuovo profumo all’interno della stanza,può regalarti una bellissima serata,una bella candela profumata in casa,a volte come una sorta di cattura odori,altre volte perché con l’aromaterapia si riesce ad alleviare lo stress,e poi perché i loro profumi sono avvolgenti.

Dolci fragranze da usare in tutta la casa e profumare i tuoi ambienti.

Ogni candela 2.5oz garantisce 15-20ore di accensione,set of 8.

IDEA DI REGALO OTTIMA FRAGRANZA:Ottimo regalo per le feste,che sia per Natale o compleanno.

Set di candele perfetto per concedersi una pausa di relax sfruttando le proprietà dell’aromaterapia.

Regalo per un’amica,ragazza,suocera,moglie,figlia…Candela profumata regalo per donna.

1 candele profumate 2 aromaterapia 3 candele devorative 4 candele in latta 5 set di candele

Confezione splendida,adatta come regalo in ogni occasione. regalo per un’amica

Le candele hanno piacevoli fragranze e si presentano molto bene.

regalo di compleanno

La fragranza è persistente e gradevole.Ogni candela ha un aroma differente.

regalo di bomboniera

Lla cera in soia naturale si scioglie tutta uniformemente,senza fare fumo e fino alla fine del barattolo.

regalo di Natale per amiche

Profumo delicato e persistente nell’aria per tanto tempo. candele profumate set regalo

una volta consumata la candela potranno essere riutilizzare per qualcos’altro,sono belle anche da tenere esposte.

candela profumata regalo

Set di candele si rivela perfetto per creare una piacevole atmosfera rilassante,oltre ad essere una piacevole idea regalo.

Confezione da regalo

SIA PER Sé CHE PER UN REGALO:Set candele profumate perfette per un piccolo regalino,hanno un buon odore,piacevole e non stucchevole.

Il profumo è davvero gradevole.

Tutto era bellissimamente confezionato,quindi sarà sicuramente adatto come regalo.Fatta in cera di soia con profumo di lavanda.Il profumo delle candele è delicato e molto piacevole.

Non per forza si deve considerare come un regalo di Natale.Dal mio punto di vista,può essere adatto a qualsiasi occasione.Regalo di compleanno,bomboniera.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7 x 7 x 5 cm; 100 grammi

Produttore ‏ : ‎ CREASHINE

ASIN ‏ : ‎ B09QMB9MG6

Numero modello articolo ‏ : ‎ B09QMB9MG6

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Set di 8 candele profumate: candele regalo per le donne hanno 8 tipi di profumi diversi, Rose Champagne, Lavanda, Limone Verbena, Mediterranean Sunset, Anguria Sorbet, Ananas Sundae, Guava Lychee, Vaniglia Crema. Candele profumate per regali di casa possono godere di San Valentino con il tuo amante.Candele Profumate per la Casa – 120 g/4,4 once per candela, l’orario di lavoro è di 20 ore. Più di 160 ore in totale. Tagliare lo stoppino per aumentare il tempo e una combustione uniforme.

18,99 €