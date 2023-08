Candela Profumata, Barattoli Di Vetro Per Candele per San Valentino, Candela a stoppino singolo in giara grande Durata Fino a 72 Ore (Melograno Rosso&Diamanti)

Specifiche della candela in barattolo:

Nome: candela profumata in vetro;

Materiale: cera di soia

Processo: melograno e diamante

Profumo: Fougère fruttato

Note di testa: lampone, melograno, anguria

Note di cuore: mughetto, gelsomino, rosa rosa, pepe rosso

Note di fondo: legno di cedro, ambra

Tempo di combustione: circa 72 ore;

Scenari di utilizzo: uso domestico, sonno in camera da letto, uso in ufficio, decorazioni morbide, regalo per donne,

Cura delle candele:

1. La candela deve essere conservata in un luogo buio e fresco;

2. Prima di accendere la candela, lo stoppino della candela deve essere tagliato di 5 mm-8 mm;

3. Quando la candela viene bruciata per la prima volta, continuare a bruciare per 2-4 ore;

4. Ricorda sempre, non usare la bocca per spegnere la candela, puoi usare il cappuccio della candela per spegnere la candela.