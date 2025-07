Candela: Consiglieri di Opposizione al Prefetto per Trasparenza

Oggi, i consiglieri comunali Nino Santarella e Daniele Marrese, appartenenti al gruppo Candela Protagonista, si sono recati in prefettura a Foggia per segnalare le problematiche che da tempo affliggono l’amministrazione comunale di Candela.

Durante l’incontro, Santarella ha denunciato le gravi inadempienze della giunta guidata dal sindaco Nicola Gatta, citando in particolare la questione riguardante la società Ergon. Secondo il consigliere, è inaccettabile che, a distanza di mesi dalla presentazione di una mozione, il sindaco non abbia ancora convocato il Consiglio comunale per discuterne. Questo comportamento, ha affermato, rappresenta una chiara violazione delle norme democratiche e ostacola la trasparenza su argomenti che impattano la salute pubblica.

Marrese ha inoltre evidenziato le difficoltà dovute alla pubblicazione tardiva o all’omissione di delibere di giunta sull’albo pretorio, un aspetto che compromette il controllo da parte dei cittadini e dell’opposizione, minando la trasparenza amministrativa necessaria per un’amministrazione efficace.

Il Prefetto ha ascoltato con attenzione quanto esposto dai consiglieri e ha promesso di intervenire prontamente per garantire il rispetto delle normative in materia.

I consiglieri hanno concluso auspicando che, grazie all’interesse del Prefetto, il sindaco Gatta convochi finalmente il Consiglio comunale e chiarisca la situazione, sostenendo che i cittadini meritano di essere informati e che l’attività istituzionale deve fondarsi sulla verità. Il gruppo Candela Protagonista ha ribadito il proprio impegno per la legalità e la tutela dei diritti della comunità.