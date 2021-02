LA MORTALITÀ per cancro nei paesi dell’Unione europea e nel Regno Unito continua a diminuire, e lo farà anche nel 2021: del 7% negli uomini e del 5% nelle donne, complessivamente, rispetto ai dati del 2015. Queste le stime di uno studio dell’Università di Milano appena pubblicate su Annals of Oncology . Una notizia positiva, che però porta con sé altre notizie su cui è importante riflettere. La prima riguarda il tumore del pancreas, contro cui non si sono fatti grandi progressi negli ultimi 40 anni: se la sua mortalità rimarrà pressoché stabile negli uomini, continuerà invece ad aumentare nello donne nella maggior parte dei paesi dell’Ue. La seconda riguarda la mortalità del tumore del polmone, che proseguirà il suo trend in discesa nella popolazione maschile, e il suo trend in salita tra le donne, facendo registrare un +6,5%. Le proiezioni indicano un totale di 1.443.000 decessi per tumori (1.267.000 nell’Ue e 176.000 nel Regno Unito): circa 130 uomini ogni centomila e 81 donne ogni centomila.

Lo studio

Per l’analisi – l’undicesima consecutiva, svolta grazie a un finanziamento della Fondazione Airc per la Ricerca sul cancro – i ricercatori hanno utilizzato i dati sui decessi raccolti dai database dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di Eurostat e riguardanti gli Stati membri (ad eccezione di Cipro, per scarsità di dati) e il Regno Unito. Lo studio, che è stato coordinato da Eva Negri, collaboratrice presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Università di Milano e Capo del Laboratorio di Metodologia Epidemiologica dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, ha stimato sia la mortalità complessiva, sia quella per i sei paesi a maggiore densità – Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito – per tutti i tumori e, individualmente, per stomaco, intestino, pancreas, polmone, seno, utero (corpo e cervice), ovaio, prostata, vescica e leucemie.

Emergenza tumore del pancreas

“Tra i principali tumori, il cancro al pancreas è il quarto più comune ed è l’unico che non ha mostrato una riduzione complessiva dei tassi di mortalità negli ultimi tre decenni in Europa in entrambi i generi”, sottolinea Carlo La Vecchia, Ordinario di Statistica Medica ed Epidemiologia dell’Università di Milano, coautore della ricerca. “Se il cancro viene rilevato precocemente – continua La Vecchia – è possibile trattarlo con successo, ma la maggior parte dei casi è avanzata al momento della diagnosi. Evitare il fumo e il consumo eccessivo di alcol, controllare il peso e, quindi, il diabete sono i principali modi che conosciamo per prevenire il tumore del pancreas, ma questi fattori causano solo una parte dei casi. È importante che si forniscano risorse adeguate per la prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione del cancro al pancreas al fine di migliorare queste tendenze nel prossimo futuro. Nuovi farmaci mirati stanno portando a qualche miglioramento nel trattamento, ma al momento è difficile quantificare il loro impatto”.

L’andamento mostrato per L’Eu è in linea con quello italiano, evidenziato dai dati presentati dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e dall’Associazione dei Registri tumori (Airtum): “La mortalità si sta riducendo per tutti i tumori, ad eccezione del tumore del pancreas e, nelle donne, di quello del polmone”, conferma Giordano Beretta, presidente Aiom e responsabile dell’Oncologia medica dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo. “Per quanto riguarda il secondo, la causa è ascrivibile al fumo di sigaretta. Anche nel tumore del pancreas il fumo ha sicuramente un ruolo. L’incidenza è quindi in aumento, ma di contro non abbiamo ottenuto ancora buone risposte alle cure disponibili: l’immunoterapia, ad esempio, non ha dato benefici. Questo dipende in parte dalla biologia del pancreas, perché si tratta di un organo in cui la presenza di cellule immunitarie è scarsa”.

La mortalità legata al fumo

Nell’UE, i tassi di mortalità per cancro ai polmoni sono diminuzione del 10% negli uomini (32 decessi ogni 100.000) e in aumento del 7% circa nelle donne (15 decessi ogni 100.000). Una differenza esiste anche tra Eu e Regno Unito: “Nel Regno Unito i tassi di mortalità per cancro al polmone negli uomini sono del 25% inferiori rispetto all’Ue e questo si deve al fatto che la prevalenza della cessazione dal fumo negli uomini è stata più rapida e più ampia”, spiega Eva Negri: “Ciò si riflette anche nei tassi di mortalità previsti, che risultano più bassi per tutti i tumori negli uomini del Regno Unito”.

Mortalità in calo, ma numeri in aumento

Oltre alla riduzione dell’abitudine al fumo, anche una migliore conservazione degli alimenti e certamente gli screening e la messa a punto di terapie più efficaci sono i motivi del calo della mortalità di molti tumori, come quelli della mammella. Una cosa, però, è il tasso di mortalità e un’altra sono i numeri assoluti di decessi. Se i primi diminuiscono, i secondi salgono, perché crescono i casi. “Il cancro rimane la seconda causa di morte in Europa dopo le malattie cardiovascolari”, sottolinea Paolo Boffetta, professore e direttore associato per le Scienze della popolazione presso la Stony Brook University di New York (Usa) e docente presso l’Università di Bologna, coautore dello studio: “Il numero assoluto di decessi per malattia continuerà ad aumentare a causa dell’invecchiamento della popolazione. Inoltre, la diagnosi e il trattamento del cancro ritardati a causa della pandemia COVID-19 possono aumentare il carico di cancro nei prossimi anni. Le misure per continuare a ridurre la mortalità per cancro dovrebbero includere la lotta al fumo, in particolare nelle donne, al sovrappeso e al consumo di alcol; l’ottimizzazione dello screening per la diagnosi precoce per il cancro al seno, del colon-retto e del collo dell’utero. Una gestione dei dati aggiornata deve essere adottata in tutta Europa, in particolare nell’Europa centrale e orientale. Infine, le vaccinazioni contro il papillomavirus umano per eliminare il cancro della cervice e contro l’epatite B, che è collegato al cancro al fegato, dovrebbero essere ampiamente disponibili. Un trattamento efficace dell’epatite C contribuirà anche a controllare il cancro al fegato”.

L’incognita Covid-19