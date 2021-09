UN solo farmaco, sviluppato da ricercatori italiani, che allo stesso tempo è sia “jolly” – cioè per tutti i tumori che presentano la mutazione di NTRK, indipendentemente dall’organo colpito – sia altamente specifico per i tumori del polmone con mutazione ROS-1. Si tratta di entrectinib, che ha appena ricevuto il via libera da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per entrambe le indicazioni.

Innovazione made in Italy

Entrectinib è una molecola che parla italiano. La ricerca è infatti partita nei laboratori del Nerviano Medical Sciences ed è proseguita nelle fasi di sviluppo clinico presso il Niguarda Cancer Center e all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. E’ un farmaco cosiddetto agnostico: potrà essere prescritto non in base alla sede del tumore, ma alla presenza di una particolare mutazione, la fusione dei geni NTRK. Questa alterazione produce infatti una proteina “difettosa” che sottostà allo sviluppo e alla crescita del cancro. E che rappresenta il bersaglio di entrectinib. L’autorizzazione riguarda tutti i pazienti adulti e pediatrici (sopra i 12 anni) con tumori solidi. Nella maggior parte dei casi si tratta di tumori rari, che non rispondono alle altre cure. Il trattamento si è dimostrato efficace in pazienti con sarcoma, carcinoma polmonare non a piccole cellule, tumori MASC (mammary analogue secretory carcinoma), delle ghiandole salivari, nel carcinoma della mammella secretorio e non secretorio, nei tumori della tiroide, nel carcinoma colorettale, nei tumori neuroendocrini, pancreatici, ovarici, nel carcinoma endometriale, nel colangiocarcinoma, nei tumori gastrointestinali, nel neuroblastoma e in altri tumori solidi.

Ma entrectinib mira anche alla fusione di ROS1, un altro gene che svolge un ruolo importante nel controllo della crescita e della proliferazione delle cellule. Quando si verifica questa alterazione genetica, le cellule tumorali crescono e proliferano in modo incontrollato e il blocco di questa segnalazione anomala può provocare la morte delle cellule tumorali. L’approvazione di Aifa riguarda gli adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato ROS1-positivo, non precedentemente trattati con inibitori di ROS1.

“L’approvazione di entrectinib come terapia antitumorale con indicazione agnostica conferma l’innovatività di questa opzione terapeutica per il trattamento efficace di pazienti affetti da tumori solidi caratterizzati da alterazioni dei geni NTRK o ROS1”, dice Filippo de Braud, Ordinario di Oncologia dell’Università di Milano e Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica e Ematologia della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori: “Il valore di questa terapia target è ampiamente dimostrato dalle evidenze raccolte nei trial clinici: tassi di risposta elevati, durata della risposta estesa e buon profilo di tollerabilità. Inoltre, grazie al fatto che il farmaco penetra la barriera ematoencefalica, si ottengono buone percentuali di risposta intracranica, superiori al 50% in presenza di metastasi cerebrali al basale”.

Un nuovo paradigma

Il tumore, quindi, non viene più identificato attraverso l’organo colpito, ma (anche) attraverso la mutazione “driver” che ne guida la crescita: un cambiamento culturale che rappresenta una rivoluzione nel mondo dell’oncologia. “Il fatto che entrectinib venga designato come terapia anti-cancro ‘agnostica’ – cioè a prescindere dal tipo di tumore – e sia ora approvata in Italia ci riempie di orgoglio”, aggiunge Salvatore Siena, Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università di Milano e Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale Niguarda di Milano: “I traguardi raggiunti a livello clinico e regolatorio da questa molecola “made in Italy” sono anche espressione della qualità della ricerca scientifica italiana e della forte spinta all’innovazione del nostro Paese, oltre ad essere un risultato fondamentale nell’ambito della medicina personalizzata, che sta ampliando le prospettive di cura per migliaia di pazienti oncologici”.

Come si stabilisce l’accesso al farmaco

C’è un’altra innovazione, che riguarda l’accesso al farmaco. Un elemento centrale del nuovo modello organizzativo e? rappresentato dai gruppi multidisciplinari, che si occuperanno dell’interpretazione del profilo genomico di un tumore per la raccomandazione della terapia piu? appropriata per il paziente, in base alle specifiche alterazioni rilevate con test di ultima generazione per un’ampia profilazione genomica, come la tecnologia NGS (Next Generation Sequencing).

“La versatilità di entrectinib, anche alla luce della sua recente approvazione, può davvero rivoluzionare le prospettive di trattamento per i pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato ROS1-positivi e per i pazienti con tumori NTRK-positivi”, commenta Silvia Novello, Ordinaria di Oncologia Medica presso l’Università di Torino e Presidente di WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe): “La sua spiccata efficacia gli consente di essere attivo a livello del sistema nervoso centrale, spesso sede di metastasi difficili da trattare, offrendo ai pazienti oncologici nuove possibilità di cura e un miglioramento dell’aspettativa di vita”.

I risultati nel tumore del polmone

I risultati degli studi clinici mostrano una risposta in circa il 70% dei pazienti con carcinoma polmonare NSCLC ROS1-positivo, di cui il 35% presentava metastasi cerebrali, evidenziando anche un buon profilo di tollerabilità e maneggevolezza, aspetti fondamentali sia per i clinici sia per i pazienti che possono beneficiare di questa terapia orale. “Per il corretto impiego di questo, così come degli altri farmaci mirati, è indispensabile identificare i bersagli d’azione – conclude Novello – effettuando test di profilazione genomica che identificano le mutazioni e alterazioni genetiche su cui indirizzare il trattamento più appropriato”.