Cancro della pelle, Hugh Jackman: "Ho fatto due biopsie" – Video

“Ho appena fatto due biopsie perché il mio medico ha notato qualcosa, potrebbe essere un carcinoma basocellulare”. Hugh Jackman, con un video su Instagram, con un vistoso cerotto sul naso torna a parlare delle sue condizioni di salute. Già in passato, nel 2013, l’attore australiano ha dovuto far ricorso alle cure per un tumore della pelle. Ora, lancia un appello: “Per favore, soprattutto voi che siete nell’emisfero settentrionale, mettetevi la crema solare. Non vale la pena non metterla, questa è tutta roba successa 25 anni fa che sta uscendo fuori adesso, vi divertirete comunque”.