IL CANCRO del colon-retto è il terzo tumore più diagnosticato tra gli uomini e il secondo tra le donne in tutto il mondo. Le cause? Tante e differenti. C’è la genetica e la familiarità che fanno del loro sia nell’insorgenza che nella progressione della malattia. Così come giocano un ruolo i fattori cosiddetti modificabili: obesità, sedentarietà. E naturalmente alimentazione. Sappiamo per esempio che una dieta ricca di fibre si associa a una probabilità più bassa di ammalarsi di questo tipo di cancro. O che il consumo frequente di carni rosse e alcol questo rischio lo aumenta. Ma ora una estesa revisione internazionale dei dati disponibili, pubblicata su Jama Open ha voluto indagare quanto le associazioni tra alimenti e rischio siano forti.

Lo studio

Gli autori hanno analizzato i risultati di ben 45 meta-analisi, cioè 45 raccolte di studi osservazionali che mettevano a confronto l’incidenza del tumore del colon-retto con alimenti specifici, gruppi di alimenti, bevande (alcol incluso), macronutrienti e micronutrienti e modelli dietetici, per un totale di 109 associazioni. Queste associazioni sono state classificate come convincenti, molto suggestive (suggestivo è un termine mediato dall’inglese suggestive e in medicina significa grosso modo ‘che fa sospettare’), suggestive, deboli o non significative. Gli autori hanno trovato 5 associazioni convincenti (cioè il 4,6%), 2 (1,8%) molto suggestive, 10 (9,2%) suggestive e 18 (16,5%) deboli. 74 associazioni (67,9%) sono risultate nulle: nessuna effettiva evidenza significativa a sostenerle.

Carni rosse e alcolici

È risultata convincente – potremmo anche dire solida – l’associazione positiva (nel senso che a maggior consumo corrisponde un maggiore rischio) tra cancro del colon-retto e consumo elevato di carne rossa, e tra cancro e alcol (4 o più drink al giorno). Le prove a favore dell’associazione cancro al colon retto e carne lavorata (salumi, wurstel, insaccati, ecc) sono risultate suggestive, come quella tra cancro e consumo moderato di alcol (da uno a tre drink al giorno).

Yogurt

Solida è poi l’associazione tra maggiore assunzione di fibre, calcio e yogurt e rischio inferiore di ammalarsi. “I nostri risultati – hanno dichiarato gli autori – indicano in modo convincente che il calcio supplementato e lo yogurt sono associati a un ridotto rischio di incidenza di cancro al colon-retto. L’associazione protettiva dello yogurt potrebbe essere dovuta alla presenza in questo alimento di microrganismi produttori di acido lattico (Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus) che si presume – spiegano – riducano i livelli di cancerogeni come la nitroreduttasi e gli acidi biliari. “È stato dimostrato – si legge nel lavoro appena pubblicato – che l’assunzione di yogurt riduce il rischio di adenomi del colon-retto ad alto potenziale di malignità indipendentemente dall’assunzione di calcio e di altri latticini”. Tuttavia i risultati per i formaggi e il latte sono stati rispettivamente nulli e deboli, nello studio. Come si spiega? “L’alto contenuto di grassi nei formaggi o nella panna – si legge nello studio – potrebbe ostacolarne l’attività protettiva, probabilmente perché aumentano la secrezione di acidi biliari e acidi grassi nel colon”.

Cancro del colon-retto e tipi di diete

Suggestiva è risultata anche l’associazione tra minor rischio e: dieta mediterranea, dieta vegetariana che include il pesce, dieta semi-vegetariana (con consumo occasionale di carne), consumo di cereali integrali, latte e calcio. Una dieta “occidentale”, cioè ricca di alimenti raffinati e grassi animali è invece risultata suggestiva di un maggior rischio. Come sottolineano i ricercatori, però, “i modelli alimentari caratterizzati da un maggiore apporto di verdura, frutta, cereali integrali e latticini e basso contenuto di grassi e da un minore apporto di alcol e prodotti a base di carne sono spesso accompagnati da uno stile di vita più sano, mentre è vero il contrario per i modelli dietetici di tipo occidentale. Quindi, l’associazione suggestiva che abbiamo osservato per questi comportamenti alimentari potrebbe essere influenzata da uno stile di vita in senso più generale oltre che da fattori dietetici”.

Le conclusioni

Secondo Andrew T. Chan, epidemiologo esperto di malattie dell’apparato digerente e professore all’Università di Harvard, lo studio fornisce una sintesi dettagliata e completa delle evidenze scientifiche disponibili che collegano l’alimentazione al rischio di cancro del colon-retto. “Sulla base dei risultati ritengo che il legame tra un elevato consumo di carne rossa e alcol e un aumento del rischio di cancro del colon-retto sia convincente e che questo dovrebbe spingere di più gli operatori sanitari a raccomandare di consumare carne rossa e alcol con moderazione. Lo studio supporta anche il beneficio di una maggiore assunzione di fibre, calcio e yogurt nel ridurre il rischio. Visti altri potenziali benefici per la salute associati a questi alimenti o sostanze nutritive, ora c’è una ragione in più per considerare di consumarli”.