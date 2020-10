La storia dell’Oncologia geriatrica sull’AscoPost

Se ignoriamo la ricerca e i trattamenti oncologici per le persone anziane, stiamo ignorando la maggior parte dei casi di cancro. Una concetto diretto, chiaro: la demografia della nostra popolazione sta cambiando rapidamente e l’età è un fattore di rischio per i tumori, con oltre i due terzi dei casi che si verificano dopo i 60 anni. Dal momento che l’età media sta aumentando, anche il numero di diagnosi è destinato a crescere. Ma gli studi clinici – su cui l’oncologia si basa e che spesso escludono i pazienti con più di 65 o 70 anni – possono essere adattati per loro? La risposta è ovviamente sì, e questo è il primo messaggio. Il secondo messaggio è che, per spostare davvero il fuoco della ricerca dalla malattia al paziente, è necessario coinvolgere i geriatri per farli lavorare fianco a fianco con gli oncologi, con l’obiettivo di avere una visione più olistica della persona da curare, integrando in un team medico anche le competenze di infermieri, dietisti, assistenti sociali e di altri specialisti.

A scriverlo sono i “padri” dell’Oncologia geriatrica – tra cui gli italiani Silvio Monfardini, direttore del Programma di Oncologia geriatrica dell’Istituto Palazzolo Fondazione Don Gnocchi di Milano, e Lodovico Balducci, docente di Oncologia e Medicina della University of South Florida e a capo della divisione di geriatria oncologica del Moffitt Cancer Center & Research Institute – che su AscoPost tracciano le tappe di questa disciplina, nata negli anni ‘80. Due gli articoli pubblicati ( qui e qui ), che descrivono i protagonisti pionieri della ricerca, e raccontano la storia tra il 1980 e il 2015.

Paul Carbone e Rosemary Yancik (@AscoPost)

Aspettativa di vita raddoppiata in un secolo

L’obiettivo e le radici dell’Oncologia geriatrica sono gli stessi della gerontologia e della geriatria: lo studio e la gestione dell’età funzionale, che non è l’età cronologica. Di cosa parliamo? Facciamo un passo indietro. E’ solo all’inizio del XX secolo – scrivono gli autori – che si è cominciato a considerare l’invecchiamento come una situazione complessa, data da una combinazione di differenti domini (fisico, emozionale, sociale e culturale) e a studiarla. Da allora, l’aspettativa di vita media è raddoppiata: è passata da 47 a 78 anni negli Usa, da 40 a 82 in Giappone (dati al 1900 e 2010).



Età cronologica ed età funzionale

Fa riflettere il fatto che il limite dei 65 anni per la definizione di “old” negli Usa era stato stabilito nel 1935 dalla Social Security Administration, quando l’aspettativa media di vita era 61 anni. Oggi è chiaro che l’età cronologica è solo un punto di riferimento e che il limite dovrebbe essere spostato tra i 70 e gli 80 anni. Soprattutto, questo limite serve a capire quando è il momento di preoccuparsi dell’età fisiologia, e cioè verificare la resilienza funzionale e l’aspettativa di vita di una persona. Come? Attraverso il Comprehensive Geriatric Assessment toolkit, un processo – diventato uno standard – di diagnosi e trattamento multidisciplinare per identificare le capacità funzionali e psicosociali degli anziani



Ricerca e cura si adattino ai pazienti

In questo scenario, un punto cardine è stata la nascita, nell’anno Duemila, della International Society of Geriatric Oncology (SIOG), fondata a New York. “La geriatria oncologica fornisce un piano per trattare il cancro nella popolazione anziana, che è la più colpita”, sottolineano Monfardini e colleghi: “Scrivendo questa storia – concludono – speriamo di ispirare la nuova generazione a esplorare e ascoltare i bisogni emergenti di una popolazione in continuo cambiamento”.