Non si scende in piazza quest’anno per il consueto appuntamento con la campagna delle Arance della Salute. Si allungano i tempi e cambiano le modalità: due le settimane a disposizione dedicate alla distribuzione privata di vasetti di marmellata d’arancia e miele di fiori d’arancio a cura dei volontari dei comitati regionali AIRC.

Confermato anche l’impegno di alcune insegne della grande distribuzione che, a cominciare dalla Giornata Mondiale contro il Cancro, il 4 febbraio, doneranno 50 centesimi ad AIRC per ogni reticella venduta di Arance Rosse per la Ricerca.

Giunta alla trentaduesima edizione, l’attività della raccolta fondi della fondazione, in programma da lunedì 1 fino a domenica 14 febbraio, propone un nuovo format per far ripartire i progetti di ricerca e promuovere il ruolo fondamentale della prevenzione attraverso l’adozione di comportamenti e abitudini salutari. Uno stile di vita sano e una alimentazione corretta sono alleati utili: alcune ricerche dimostrano che essere fisicamente attivi incide sul metabolismo energetico e ormonale, l’infiammazione e il sistema immunitario.

Il fattore di rischio che più impatta sulla salute resta comunque il fumo. L’85-90% dei tumori polmonari è causato proprio dalla sigaretta e secondo l’OMS, evitare il fumo aiuterebbe a diminuire i decessi per cancro.

Senza contare che, secondo l’Osservatorio Nazionale Screening, tra gennaio e maggio 2020 sono stati oltre un milione gli esami non effettuati per paura della pandemia. E la prevenzione invece è un’arma fondamentale contro il cancro.

La distribuzione

Quest’anno quindi saranno marmellata, miele e arance ad aiutare la ricerca. Comitati regionali e volontari distrubiuscono dal 1 febbraio in forma privata marmellata d’arancia (vasetto da 240 grammi, donazione minima 6 euro) e miele di fiori d’arancio (confezione da 500 grammi, donazione minima 7 euro), con una guida sulla prevenzione e ricette sane e gustose a tema arance firmate dagli chef aderenti ai Jeunes Restaurateurs d’Italia. (Info: AIRC).

Anche la scuola fa la sua parte: sono infatti 140 gli istituti che hanno aderito al progetto ‘Cancro io ti boccio’, realizzato per promuovere presso alunni e insegnanti il valore della ricerca, dall’1 al 5 febbraio. I partecipanti sono anche coinvolti nella distribuzione di vasetti di miele e marmellata. Per saperne di più: http://scuola.airc.it/

A partire dal 4 febbraio, la grande distribuzione si impegna a sostenere la ricerca oncologica con “Le Arance Rosse per la Ricerca”, disponibili, fino a esaurimento, in oltre 4.000 punti vendita su tutto il territorio. Le insegne partecipanti doneranno infatti ad AIRC 50 centesimi per ogni confezione venduta, tra loro: ALDI, Bennet, Carrefour Italia con Firmato dagli Agricoltori Italiani, CE.DI Gros, Coop, Gruppo PAM, Gruppo VéGé, Italmark, MD, Selex Gruppo Commerciale, Sigma/Realco, Supermercati Visotto. (Info: www.arancedellasalute.it)

L’AIRC, con 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali, sostiene la ricerca oncologica e i progetti contro il cancro, promuove informazione scientifica e prevenzione dal 1965.