Una coppia di anticorpi monoclonali promette di raddoppiare la sopravvivenza dei malati più gravi di cancro al colon-retto, che non rispondono più alle cure. La speranza arriva da uno studio di fase II su 77 pazienti: la combinazione di cetuximab, farmaco intelligente a bersaglio molecolare, e di avelumab, immunoterapico, aumenta da 8 a 13 mesi la sopravvivenza in pazienti con tumore colorettale metastatico in fase avanzata, con un controllo globale della malattia nel 65% dei casi. Nei pazienti senza mutazioni dei geni della famiglia Ras, valutate con biopsia liquida, la sopravvivenza è raddoppiata da 8 a 16 mesi e il controllo di malattia è stato raggiunto nel 73% dei casi.

