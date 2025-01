Cancro alla prostata: Aifa approva olaparib con terapia ormonale in prima linea

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato il rimborso di olaparib, una terapia orale di AstraZeneca e MSD, in associazione con abiraterone e prednisone, per il trattamento di prima linea del carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione (mCrpc) con mutazioni Brca 1/2. Nello studio PROpel, olaparib ha dimostrato di ridurre il rischio di morte del 71% in questa popolazione. Nel 2024, si prevedono circa 40.190 nuovi casi di carcinoma prostatico in Italia. Questo tipo di cancro si sviluppa più frequentemente negli uomini sopra i 50 anni e non presenta sintomi specifici, spesso portando a diagnosi tardive. La sopravvivenza a 5 anni è altissima, raggiungendo il 91%, ma il 10-20% degli uomini con carcinoma avanzato sviluppa una forma resistente alla castrazione entro 5 anni.

Lo studio PROpel ha coinvolto circa 800 pazienti e ha evidenziato che la combinazione olaparib e abiraterone offre una sopravvivenza mediana libera da progressione radiografica di 24,8 mesi, rispetto ai 16,6 mesi con abiraterone da solo. Inoltre, la sopravvivenza globale mediana è di 42,1 mesi con olaparib più abiraterone, rispetto ai 34,7 mesi con abiraterone da solo. Questi risultati evidenziano il valore della combinazione terapeutica. Il test Brca è fondamentale per definire il trattamento del carcinoma prostatico e per individuare i familiari a rischio. La gestione della malattia deve essere multidisciplinare per ottimizzare le cure. L’approvazione di olaparib rappresenta un importante passo avanti nella terapia del carcinoma prostatico, permettendo un miglioramento della qualità di vita dei pazienti.