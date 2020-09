Tagliare di oltre un quarto il rischio di ricadute in pazienti con cancro al seno iniziale ad alto rischio. E’ la promessa di abemaciclib, molecola sviluppata e prodotta da Eli Lilly, che in combinazione con la terapia endocrina adiuvante standard (Et) riduce del 25,3% il rischio di recidiva rispetto alla sola Et in pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale ad alto rischio di ricadute, positivo al recettore ormonale (Hr+) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano (Her2-). Un “beneficio statisticamente significativo presente in tutti i sottogruppi di pazienti”, che corrisponde a “un miglioramento del 3,5% nel tasso di sopravvivenza libera da malattia invasiva (Idfs) a 2 anni”.

