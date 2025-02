Cancro al pancreas, diagnosi anticipata in 45 minuti

Un importante sviluppo nella lotta contro il tumore del pancreas, una delle forme più aggressive di cancro, è rappresentato da un nuovo test ematico che consente di rilevare le cellule cancerose in meno di un’ora. Questo è emerso da uno studio pubblicato su Science Translational Medicine.

I tumori pancreatici si sviluppano a causa della proliferazione incontrollata delle cellule nel pancreas, un organo posizionato dietro lo stomaco. Le cellule tumorali possono metastatizzare, rendendo cruciale un intervento tempestivo per migliorare le possibilità di sopravvivenza. L’adenocarcinoma pancreatico è il tipo più comune, rappresentando circa l’85% dei casi, ed è una delle principali cause di morte correlata al cancro, poiché spesso la diagnosi avviene in fase avanzata, limitando le opzioni di trattamento.

Ricercatori dell’Oregon Health & Science University di Portland, guidati da Montoya Mira, hanno sviluppato un test rapido e sensibile ai biomarcatori proteasici. Il processo è semplice: il paziente deve solo sottoporsi a un prelievo di sangue. Il test, chiamato “PAC-MANN-1”, utilizza sonde peptidiche fluorescenti e un nanosensore magnetico per rilevare l’attività proteasica. Oltre alla diagnosi, il test può monitorare la progressione della malattia e l’efficacia delle terapie, rappresentando una scoperta preziosa. Infatti, l’adenocarcinoma pancreatico ha una prognosi infausta: la sopravvivenza è del 25% a un anno e solo del 5% a cinque anni. Tuttavia, per i casi diagnosticati precocemente, il tasso di sopravvivenza a cinque anni può aumentare fino al 20%.