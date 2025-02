Cancro al colon-retto in aumento tra i giovani

L’incidenza del cancro del colon-retto nei giovani sotto i cinquant’anni è in aumento, con fattori di rischio come consumo di alcool, sedentarietà e obesità. Attualmente, i programmi di screening sulla prevenzione non includono i giovani, e considerando il trend attuale, è necessario rivedere i tempi e modalità di diagnosi precoce. I tumori insorti in età giovanile tendono a progredire più rapidamente rispetto a quelli che colpiscono soggetti più anziani. Questo fenomeno è stato confermato da uno studio condotto in collaborazione tra l’Agenzia di Tutela della Salute di Milano e l’Ospedale Niguarda, che ha rilevato l’aumento dell’incidenza a livello globale.

Sono diversi i test di screening disponibili per la diagnosi precoce del cancro al colon-retto, tra cui il test del sangue occulto nelle feci, la colonscopia, la colonscopia virtuale e test genetici per identificare mutazioni ereditarie. Secondo i ricercatori, entro il 2030 un terzo dei tumori del colon-retto sarà diagnosticato in persone di età inferiore ai 50 anni. Negli Stati Uniti, si prevede che questo tipo di cancro diventi la principale causa di mortalità nei giovani adulti.

Le cause specifiche dell’aumento di casi di cancro al colon sono ancora sconosciute, sebbene si ipotizzino fattori come alimentazione scorretta, sedentarietà e consumo di alcool. L’American Cancer Society ha raccomandato di abbassare l’età di screening a 45 anni, ma c’è preoccupazione per l’aumento di casi tra gli adulti di età inferiore ai 35 anni, suggerendo la necessità di un ulteriore abbassamento dell’età raccomandata per lo screening.