Cancro ai polmoni a piccole cellule, ok dell’UE a tislelizumab

BeOne Medicines ha annunciato che la Commissione europea ha approvato tislelizumab in combinazione con chemioterapia a base di etoposide e platino come trattamento di prima linea per adulti con tumore del polmone a piccole cellule di stadio esteso (Es-Sclc). Silvia Novello, presidente di Women against Lung Cancer in Europe (Walce), ha sottolineato l’importanza di nuove opzioni terapeutiche per questo tipo di tumore, noto per la sua aggressività. I risultati dello studio Rationale-312 indicano che la combinazione di tislelizumab e chemioterapia ha migliorato la sopravvivenza rispetto al trattamento con placebo, dimostrando di offrire risultati migliori ai pazienti eleggibili.

L’approvazione si basa sui risultati ottenuti nello studio multicentrico di fase 3 Rationale-312, in cui sono stati coinvolti 457 pazienti, con un miglioramento statisticamente significativo della sopravvivenza globale per coloro che hanno ricevuto tislelizumab rispetto al gruppo placebo. La sopravvivenza mediana è stata di 15,5 mesi per il gruppo trattato con tislelizumab, rispetto ai 13,5 mesi del gruppo placebo, evidenziando una riduzione del 25% del rischio di morte. Tislelizumab e chemioterapia sono stati ben tollerati e non sono stati identificati nuovi problemi di sicurezza.

In meno di due anni, tislelizumab è stato approvato per quattro patologie diverse nell’UE, dimostrando capacità di miglioramento della sopravvivenza e un profilo di sicurezza ben definito. Inoltre, è approvato per altre indicazioni, tra cui tumore del polmone non a piccole cellule, carcinoma esofageo non resecabile e adenocarcinoma gastrico, con dati di sicurezza provenienti da oltre 3.900 pazienti trattati.