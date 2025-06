Cancellazioni voli: il caos aereo in Medio Oriente

Diverse compagnie aeree, tra cui Air India, Emirates e Air France, hanno annullato o deviato numerosi voli a causa dei bombardamenti israeliani in Iran. Israele, Iran, Iraq e Giordania hanno chiuso il loro spazio aereo, causando l’interruzione dei collegamenti aerei verso il Medio Oriente e per i voli che prevedevano il sorvolo della regione.

Secondo il sito Flight Aware, i voli di Air India da New Delhi a Vienna e da Bombay a Londra sono stati costretti a invertire rotta per rientrare nei rispettivi aeroporti di partenza mentre stava avvenendo l’attacco. Air France ha sospeso fino a nuovo ordine i voli tra Parigi e Tel Aviv, pur mantenendo attivi quelli verso il Libano e altri aeroporti regionali. Lufthansa ha esteso la sospensione dei voli per Teheran e Tel Aviv fino al 31 luglio, evitando gli spazi aerei di Israele, Iran e Iraq.

Le compagnie aeree del Golfo hanno cancellato voli diretti verso Iraq, Giordania, Libano, Iran e Siria. Gli aeroporti internazionali di Dubai e Abu Dhabi hanno registrato cancellazioni e ritardi a causa delle chiusure. L’agenzia russa Rossaviatsia ha ordinato alle compagnie aeree russe di sospendere i voli da e per Israele e Iran, vietando anche il sorvolo degli spazi aerei israeliano e dei paesi circostanti fino al 26 giugno. La chiusura dello spazio aereo israeliano ha portato all’annullamento totale dei voli locali, tra cui quelli di El Al e Israir, alcuni dei quali sono stati dirottati su Atene.

Fonte: www.larena.it