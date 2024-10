Cancellazioni e Nuove Date dei Concerti del 2024 (Aggiornamenti)

Ecco un riepilogo delle ultime notizie sui concerti annullati e rinviati, in particolare per gli artisti Childish Gambino, Beth Hart e Justin Bieber.

Il concerto di Childish Gambino, inizialmente previsto per il 2 novembre 2024 all’Unipol Forum di Assago (MI), è stato annullato a causa di problemi di salute dell’artista. Per chi ha acquistato i biglietti online tramite Ticketone, il rimborso sarà automatico sul metodo di pagamento utilizzato. Se i biglietti sono stati comprati in un punto vendita Ticketone, i fan devono richiedere il rimborso attraverso il sito dedicato a partire dall’8 ottobre 2024 e fino al 30 novembre 2024.

Per quanto riguarda Beth Hart, l’intero tour europeo, inclusa la data già sold out del 18 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano, è stato riprogrammato a data da destinarsi. La causa di questo cambiamento è una reazione avversa ai farmaci che sta affrontando l’artista, che ha portato alla decisione di sospendere il tour. Il team di Beth Hart ha comunicato di comprendere la delusione dei fan e sta lavorando attivamente per riprogrammare le date, considerando la salute dell’artista come priorità assoluta. Gli aggiornamenti sulla possibile riprogrammazione saranno disponibili su www.livenation.it.

Infine, Justin Bieber ha annunciato il rinvio del suo tour mondiale, che include anche le date già programmate per il 27 e 28 gennaio a Bologna. Tutte le rimanenti date sono ufficialmente posticipate al prossimo anno, con nuove date che verranno fissate in base alla disponibilità delle strutture. I possessori di biglietti per le date rinviate riceveranno comunicazioni sulle nuove informazioni non appena saranno disponibili.

Gli eventi musicali continuano a subire variazioni, con artisti che devono adattarsi a circostanze impreviste, spesso legate a motivi di salute. I fan sono invitati a monitorare le comunicazioni ufficiali per rimanere aggiornati su eventuali sviluppi e modalità di rimborso.