Cancellazione sociale e crediti: la Cassazione fa chiarezza

La recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito l’importante questione della cancellazione delle società dal Registro delle Imprese e il suo impatto sui crediti in essere. Con la decisione n. 19750/2025, la Corte ha stabilito che la cancellazione di una società non comporta l’estinzione automatica dei suoi crediti, che passano ai soci, a meno che non vi sia una chiara rinuncia al debito.

Il principio stabilito afferma che l’estinzione della società non incide sui crediti, i quali vengono trasferiti ai soci. Tuttavia, esiste un’importante eccezione: un credito si estingue solo se il creditore manifesta inequivocabilmente la volontà di rinunciare al debito. Tale volontà deve essere comunicata esplicitamente al debitore, e il debitore deve avere la possibilità di opporsi.

La Corte ha anche specificato che la semplice assenza di un credito nel bilancio di liquidazione non è sufficiente a presumere la rinuncia al debito. Spetta pertanto al debitore dimostrare l’esistenza dei presupposti per l’estinzione del credito.

Questa pronuncia è il risultato di una controversia legale che ha coinvolto una società, il suo socio unico e fideiussori in un’azione contro una banca. I giudici di primo e secondo grado avevano inizialmente negato l’azionabilità del credito, considerandolo inesistente. Tuttavia, la Cassazione ha riformulato questa visione, affermando che la semplice cancellazione non può automaticamente determinare la perdita dei diritti di credito.

In sintesi, la decisione delle Sezioni Unite permette ai soci di proseguire le azioni legali per recuperare crediti, rafforzando la posizione dei creditori anche dopo la cancellazione della società.