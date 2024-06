Cancellazione del tour di Jennifer Lopez: la strana motivazione

Questo non è certo un bel periodo per Jennifer Lopez. Prima il tremendo flop del suo nuovo album, quello del suo docu-film (che è stato sommerso di critiche), poi i rumor sul divorzio, ma soprattutto le scarse vendite di biglietti del suo tour. JLo due mesi fa è corsa ai ripari ed ha cambiato nome al tour, che da “This Is Me… Now” è diventato “This Is Me… Live | The Greatest Hits”. La mossa però non ha funzionato, visto che ieri sera è arrivata la notizia della cancellazione della tournée, che sarebbe dovuta partire il 26 giugno dal Kia Center di Orlando in Florida.

Cancellazione del nuovo tour di Jennifer Lopez.

Ieri sera Jennifer dal suo sito ufficiale ha annunciato che non partirà più in tour quest’estate: “Sono completamente dispiaciuta e devastata perché vi sto deludendo. Per favore sappiate che non lo farei se non sentissi che è assolutamente necessario. Questa non è stata assolutamente una decisione facile da prendere. Prometto che mi farò perdonare e che saremo di nuovo tutti insieme. Vi amo così tanto. Alla prossima volta...”.

Live Nation ha fatto sapere che la cantante vuole una pausa per stare accanto ad amici e familiari: “Jennifer si sta concedendo una pausa per stare accanto ai suoi figli, alla famiglia e agli amici più cari. I fan che hanno già acquistato i biglietti tramite Ticketmaster verranno automaticamente rimborsati“.

Ma cosa c’è dietro a questa cancellazione? Le cose sono due: o le voci sul divorzio sono vere e la Lopez ha bisogno di tempo per stare in famiglia e vivere con i propri cari questo momento delicato, oppure ha preferito annullare gli show, piuttosto che presentarsi in palazzetti mezzi vuoti.

Quale sarà la prossima mossa della Lopez? Io scommetto tutto su un ritorno a Las Vegas con una nuova residency, dove verrà strapagata per esibirsi davanti a turisti della città del peccato, più che ai fan (che evidentemente non sono abbastanza da riempire le arene).

Jennifer Lopez canceled her North American tour just weeks before it was set to begin, writing in a message that she is “completely heartsick and devastated” to let her fans down. pic.twitter.com/Ltkj7FelFI — CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 31, 2024

NEW: #JenniferLopez‘s 7/22 #BallArena show is now canceled, along with her entire tour. Sales were so bad @Variety used them as its sad seating-chart example. Refunds will be automatic. Same thing JUST happened to #BlackKeys‘ Denver date, and nat’l tour https://t.co/Y77IXiMqdz pic.twitter.com/6W1CEmofJ2 — John Wenzel (@johnwenzel) May 31, 2024