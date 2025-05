Cancellato ‘Le Stagioni dell’Amore’: Mara Venier delusa

Rai1 ha deciso di non riconfermare il dating show “Le Stagioni dell’Amore”, condotto da Mara Venier, dopo una sola edizione. La notizia è stata confermata dalla conduttrice durante un’intervista a TvTalk. Il programma, dedicato a un pubblico over 60, non ha raggiunto gli obiettivi di ascolto nonostante il suo approccio originale e l’intento di esplorare le dinamiche amorose tra persone mature.

Venier ha espresso dispiacere per la chiusura, sottolineando l’impegno investito nel progetto, che avrebbe dovuto offrire storie di vita e relazioni. Nonostante l’interesse iniziale, il risultato finale non ha soddisfatto né il pubblico né la rete.

Mara Venier ha spiegato che ha accettato di condurre il programma per la stima verso il direttore di rete, Angelo Mellone. Tuttavia, l’idea di sperimentare si è rivelata effimera, con il programma che ha chiuso dopo una sola stagione. Ha anche rivelato che molte donne si sono avvicinate a lei per chiedere di partecipare, evidenziando l’interesse per il tema.

Nonostante questa cancellazione, Venier tornerà nella prossima stagione di “Domenica In”, suo programma di punta, dove ha registrato ottimi ascolti. La sua abilità nel mantenere viva l’attenzione del pubblico rimane forte, mentre la Rai sembra orientarsi verso formule consolidate per garantire ascolti, in un panorama televisivo in continua evoluzione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it