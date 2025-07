La situazione politica e culturale in Italia si complica ulteriormente con l’annullamento di un concerto previsto presso la Reggia di Caserta. La direzione del sito storico ha annunciato che l’evento con il direttore d’orchestra Valery Gergiev, noto per le sue posizioni filorusse, è stato cancellato per “sopraggiunte esigenze organizzative”. Tuttavia, le vere ragioni sembrano risiedere nella paura di possibili proteste da parte della comunità ucraina, preoccupata per la presenza di un artista legato al regime di Putin.

La decisione ha suscitato un ampio dibattito. Gergiev avrebbe dovuto dirigere diversi brani celebri, tra cui opere di Verdi e Ravel, ma a seguito della mobilitazione di esponenti politici e culturali, che lo hanno accusato di essere un veicolo di “infiltrazione culturale”, la cerimonia è stata annullata. Politici come Pina Picierno e Carlo Calenda hanno guidato la critica, sostenendo che la presenza di Gergiev fosse inaccettabile in un clima politico così teso.

La cancellazione ha sollevato interrogativi sul tema della libertà culturale e sulle implicazioni di tali scelte in un contesto di protesta. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, noto per le sue posizioni forti, aveva sostenuto la volontà di mantenere il concerto, sottolineando l’importanza della musica come strumento di unione, piuttosto che di divisione. Tuttavia, in questo caso, è apparso superato dalle circostanze, evidenziando il conflitto tra libertà artistica e sensibilità politica in un’epoca di conflitti globali.