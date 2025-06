Cancellato il concerto dei Linkin Park a Berna: ecco perché

I Linkin Park hanno annullato il concerto previsto per il 20 giugno a Berna, in Svizzera, a causa di problemi di salute all’interno della band. In un comunicato, hanno espresso grande tristezza per la cancellazione, sottolineando il loro attaccamento alla Svizzera e il dispiacere per non poter esibirsi. Hanno assicurato ai fan che non prendono alla leggera tali decisioni e hanno proposto di riprogrammare il concerto nel tour europeo del 2026, promettendo di comunicare dettagli e date nei prossimi giorni. Gli spettatori che hanno acquistato i biglietti saranno contattati dalla biglietteria per ulteriori informazioni e opzioni. La band ringrazia i fan per la comprensione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: metalitalia.com