Francesca Michielin, cancellata l’unica data del 2021: rimandati gli appuntamenti dal vivo della cantautrice di Chiamami per nome.

Francesca Michielin non si esibirà dal vivo al Carroponte 2021. Dopo il successo di Sanremo, la cantante di Chiamami per nome ha confermato che, per ora, il suo ritorno dal vivo è destinato a essere rimandato a caiusa del perdurare dell’emergenza Coronavirus. Scopriamo insieme tutti i dettagli per il rimborso dei biglietti.

Francesca Michielin in concerto: slitta la data al Carroponte

La giovane cantautrice, fresca di collaborazione con Fedez a Sanremo, avrebbe dovuto essere protagonista di un concerto al Carroponte il 6 giugno 2021. A causa del persistere dell’emergenza Covid, però, l’appuntamento è saltato.

Al momento non sono in programma altri concerti della cantante di Chiamami per nome. Restiamo in attesa di novità per poter capire se quest’estate potremo vederla in alcune location all’aperto o meno.

Concerti Francesca Michielin: i biglietti

I biglietti per l’evento della cantante saranno rimborsati tramite le solite modalità. Le richieste degli organizzatori da parte degli spettatori saranno accettate se il rimborso verrà chiesto entro i termini previsti. Per ogni informazione più approfondita è possibile consultare il sito ufficiale di Vivo Concerti.

La speranza è che possa trattarsi solo dell’ultimo imprevisto prima della ripartenza ufficiale del settore della musica live, che all’estero ha già effettuato dei test per comprendere in quale maniera poter riprendere l’attività. Anche in Italia in estate dovrebbero esserci le condizioni per nuovi esperimenti, e chissà se anche Francesca non potrà esserne coinvolta in qualche misura. Attendiamo come sempre fiduciosi.

Ecco il video ufficiale della celebre canzone scritta in collaborazione con Cheope e Federica Abbate: