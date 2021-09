John Mayall annuncia il ritiro: il bluesman ha cancellato le date del suo ultimo tour e ha scelto di finirla qui.

Non ci sarà un tour d’addio per John Mayall: il padre del blues britannico ha scelto di ritirarsi ora. Nonostante fosse già programmato un giro di concerti nel 2022, l’artista che ha lanciato alcuni dei più grandi musicisti di tutti i tempi, compreso Eric Clapton, ha deciso di ritirarsi a pochi mesi dall’88esimo compleanno. Lo ha annunciato in una nota. A portarla alla decisione più sofferta sono stati i rischi dovuti alla pandemia e alla sua età avanzata.

John Mayall si ritira

“Ho deciso che è arrivato per me il momento di appendere le ‘scarpe da strada’ al chiodo“, ha annunciato John Mayall. Come conseguenza di questa sua scelta, ridurrà drasticamente il programma delle sue ultime tournée. Non smetterà all’improvviso di suonare, ma si limiterà solo ad alcune date vicino alla sua residenza in California, più qualche concerto occasionale in altri luoghi.

“I miei giorni epici da cane randagio sono quindi giunti al termine“, ha proseguito Mayall, che ha ringraziato tutto il suo pubblico per questi decenni meravigliosi di spettacoli, entusiasmo, sostegno e tanta tanta buona musica. Conclude l’artista: “Aver trascorso la mia vita a fare ciò che amo e avervi insieme a me è stato un privilegio. Non sarò in viaggio verso la vostra città, ma voglio continuare a condividere il mio amore per il blues con voi“.

Nuovo album per John Mayall

Nonostante la decisione di fermarsi qui, il nuovo album di John Mayall è stato confermato. The Sun Is Shining Down uscirà il 21 gennaio 2022. Spiega il grande bluesman: “Sono orgoglioso di ciò che abbiamo creato ed entusiasta di condividerlo con voi. Non vedo l’ora di incontrare chi di voi potrà assistere ai miei spettacoli locali“.

Per quanto riguarda le date italiane, previste a Trento, Trezzo sull’Adda, Bologna, Roma e Padova nell’aprile 2022, i biglietti saranno rimborsati. Queste le modalità:

– Tagliandi acquistati online, erogazione automatica del rimborso sul metodo di pagamento scelto in fase d’acquisto;

– Tagliandi acqusitati in punti vendita, richiesta di rimborso direttamente sul luogo con riconsegna del biglietto entro e non oltre il 15 ottobre 2021.

Di seguito The Mists of Time di John Mayall: