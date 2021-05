“La Howard University di Washington ha deciso di smantellare il dipartimento degli studi classici? Le cose stanno in maniera diversa, secondo me sono molto più gravi e complicate. Si è fatta molta letteratura e propaganda politica su certi temi, ma di certo non si può ridurre la situazione a questo e dare la colpa solo al politically correct. Altrimenti si fa lo stesso errore e ci si unisce alla stessa ondata di chi, in nome dell’anti razzismo, abbatte le statue dei pensatori classici”. Lo dice all’Adnkronos lo storico Franco Cardini dopo la decisione del college simbolo degli afroamericani di cancellare i classici perché considerati ‘suprematisti’.





