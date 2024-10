Canalis si sposa con Georgian: il segnale social che ‘svela’ la showgirl

Elisabetta Canalis, ex velina di Striscia la Notizia, ha recentemente divorziato da Brian Perri, con cui ha avuto una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015. Attualmente, sembra aver ritrovato la felicità accanto a Georgian Cimpeanu, un campione di kickboxing e suo ex allenatore. La coppia è ufficialmente andata a convivere a Los Angeles per facilitare la vicinanza della piccola Skyler con il padre.

Un recente post di Elisabetta su Instagram ha catturato l’attenzione dei fan e suggerito un possibile matrimonio. La showgirl ha condiviso una foto di un cartellone pubblicitario che promuove matrimoni lampo a Las Vegas, scatenando speculazioni sul fatto che potesse essere un indizio di un imminente sì tra lei e Georgian. Tuttavia, alcuni sostengono che la foto potrebbe anche essere una provocazione rivolta al compagno, invitandolo a formalizzare la loro relazione.

Nonostante le voci di nozze, al momento non ci sono conferme ufficiali. Se davvero Elisabetta e Georgian decidessero di sposarsi, è probabile che la showgirl informerebbe i suoi follower sui social media. Nel corso degli anni, la vita amorosa di Elisabetta è stata spesso sotto i riflettori: ha avuto relazioni significative con personaggi noti, tra cui il calciatore Christian Vieri e l’attore George Clooney. Dopo il matrimonio con Brian Perri, terminato nel 2023, la Canalis sembra essere veramente felice al fianco di Cimpeanu.

La situazione attuale della coppia e il potenziale matrimonio rimangono intriganti per i fan, che sperano di scoprire presto ulteriori dettagli sulla vita sentimentale di Elisabetta. La sua abilità di attirare l’attenzione mediatica si riflette non solo nei suoi legami romantici, ma anche nel suo successo professionale come scrittrice e presentatrice. Con il recente rinnovamento della sua vita personale, molti si chiedono quali saranno i prossimi sviluppi per l’ex velina, che continua a rappresentare un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo italiano.