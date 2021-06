La Casa Fuerte non sarà l’unico nuovo programma che arriverà nella prossima stagione televisiva su Canale 5, dato che TvBlog ha anticipato che Mediaset ha acquistato i diritti anche di Star In The Star, programma che strizza un po’ l’occhio a Tale e Quale Show ed un po’ l’occhio a Il Cantante Mascherato.

Il format prevede infatti in gara un gruppo di vip che saranno chiamati settimanalmente a mascherarsi da vari cantanti famosi (qua Tale e Quale Show) imitando in perfetto lipsync una sua canzone, salvo poi terminarla cantando dal vivo e facendo ascoltare al pubblico la propria voce. Il trucco ed il parrucco deve essere fatto in modo che il vip sia in incognito (qua Il Cantante Mascherato) e solo una volta eliminato potrà mostrare il proprio volto e svelare la propria identità.

Dimentichiamoci quindi un trucco simile al programma di Carlo Conti, ma immaginiamolo più come nel film Mrs. Doubtfire con proprio una maschera in lattice che cambia i connotati.

Il programma si chiama Star In The Star ed in Germania va in onda col nome di Big Performance con Michelle Hunziker. Per questo motivo nel toto-conduttore il nome della Hunziker sembrerebbe essere quello più credibile, perché lei il programma lo conosce alla perfezione.



Un programma che in Germania, però, non è stato proprio un successo. Come si legge su BubinoBlog in un articolo di tempo fa: “Il debutto di Big Performance su RTL, la Canale 5 tedesca, non aveva brillato negli ascolti ma la seconda puntata del talent di Michelle Hunziker è stata un disastro […] Big Performance ha catturato appena 1,65 milioni di telespettatori (6,4%)”.