Canada: arrestato ex snowboarder olimpico

Ryan Wedding, un ex snowboarder olimpico canadese, è stato arrestato, secondo una fonte delle forze dell’ordine a conoscenza della cattura. Wedding era uno dei “10 più ricercati” dell’FBI con una taglia di 15 milioni di dollari dopo essere stato accusato di aver gestito un’impresa criminale, di traffico di cocaina e di omicidio in un’operazione che si estendeva negli Stati Uniti, in Canada, in Messico e in Colombia.

L’operazione di Wedding era considerata responsabile di oltre un miliardo di dollari all’anno di proventi illeciti di droga. Le autorità ritenevano che Wedding si nascondesse in Messico sotto la protezione del cartello di Sinaloa.

Wedding ha gareggiato per il Team Canada, finendo al 24° posto nella classifica dei migliori snowboarder nel mondo nel 2002. La notizia dell’arresto di Wedding è stata resa pubblica per la prima volta da NBC.

