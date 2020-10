Can Yaman è uno dei personaggi dell’anno, grazie alle soap turche adesso ha milioni di fan anche nel nostro paese. L’attore la scorsa settimana è sbarcato in Italia ed è stato a Verissimo da Silvia Toffanin, ma prima di tornare in Turchia ha posato per delle foto provocanti che sono state pubblicate sul nuovo numero di Chi. Il bel manzone ha fatto una richiesta specifica al settimanale di Alfonso Signorini. La star di ‘Daydreamer Le Ali del Sogno‘ ha chiesto espressamente che i suoi scatti non vengano modificati, quindi nessun ritocco è stato fatto sulle sue immagini.

“Io bello? Una cosa è certa, non voglio alcun ritocco alle fotografie, lo pretendo come clausola contrattuale. […] Ho studiato giurisprudenza e ho anche esercitato per qualche tempo nei tribunali per seguire le orme di mio padre e perché ho sempre avuto un forte senso di giustizia. I miei genitori non avevano tante possibilità e io mi sono impegnato tantissimo, cercando di ottenere sempre borse di studio. Abbiamo attraversato alti e bassi, ma mi hanno sempre trasmesso valori importanti, che è quello che conta. Poi, però, ho scelto di seguire la mia vera passione: la recitazione”. E Can Yaman commenta il suo successo così: “Per me è inspiegabile i miei fan sono la mia gioia, anche perché non mi seguono solo perché sono famoso, ma anche perché hanno capito che c’è qualcosa in più”.

Vedendo i risultati è evidente che Can Yaman non ha bisogno di Photoshop.

Grazie Alfonso per questo regalo!

Can Yaman: il saluto per i fan italiani.