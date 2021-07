Dopo aver passato del tempo insieme a Capri, Can Yaman e Diletta Leotta sono volati in Turchia dalla famiglia di lui. La presentatrice ha incontrato i genitori e la nonna della star delle soap turche. Ma in questa vacanza qualcosa è andato storto. Negli ultimi giorni i media hanno riportato la notizia di una serata finita male a causa del malumore del protagonista di DayDreamer le Ali del Sogno, diversi siti parlavano addirittura di un piccolo battibecco tra lui e la fidanzata.

Adesso che è uscito il video dell’episodio in questione sappiamo che qualcosa di vero c’era. Molti paparazzi hanno atteso Can Yaman e Diletta Leotta fuori dal locale dove avevano cenato. All’uscita del ristorante i due sono stati circondati, ma mentre la Leotta ha mantenuto la calma, Can si è incupito ed ha strattonato la sua ragazza per portarla via. Diletta però l’ha rimesso subito in riga: “Non mi tirare però! Ho detto non mi tirare, stai tranquillo, rispondi e digli che è tutto ok. […] Mi fa troppo ridere, è una situazione incredibile. Dai amore rispondi, io vorrei anche rispondere ma non capisco niente“. Durante la marcia per evitare i paparazzi, il papà di Can è anche caduto a terra, ma l’attore l’ha immediatamente aiutato a rialzarsi.

Can Yaman e Diletta Leotta: il video

Nn so cosa abbiano detto a Diletta,ma lo sguardo che ha fatto Can e il “menomale” in risposta a lei che non capiva ciò che le dicevano la dice lunga.I turchi si confermano ancora una volta dei rosiconi!Can devi avere un successo stratosferico e fargli cascare la lingua a terra! https://t.co/AiWUO5vjzV — Lety@Spn83 (@LSpn83) July 5, 2021

Diletta e i paparazzi.

“La foto in cui bacio l’altro ragazzo? Era prima di Can Yaman. A 29 anni un limone posso concedermelo? Avrete dato dei baci anche voi credo. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa. Non ne posso più delle fake news. Con i paparazzi ho un buon rapporto. Spesso di raccontano cose non vere, per questo mi arrabbio. Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Però con loro mi sono sempre fermata a parlare”.

Fonte: Il Fatto Quotidiano