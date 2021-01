Can ha trovato l’amore in Italia?

Quel gran manzo turco di Can Yaman nei giorni scorsi è arrivato in Italia, a Roma, per girare insieme a Claudia Gerini alcuni spot della campagna pubblicitaria, per la regia di Ferzan Özpetek. Queste pubblicità andranno in onda a partire dalla fine di gennaio. L’attore di Daydreamer Le Ali Del Sogno sarebbe anche stato multato per un assembramento di fan che si era creato sotto al suo hotel. Questa però non è la vera notizia bomba sulla star delle soap Mediaset, perché stamani Anna Pettinelli sulle frequenze di Rds ha rivelato che Can avrebbe una relazione segreta con una nota showgirl italiana: “Can Yaman sta con un’italiana famosa, ragazzi posso dirvi che la fonte è certa“.

L’indiscrezione ha fatto il giro del web in pochi minuti e moltissimi hanno pensato a Diletta Leotta (che potrebbe tornare a Sanremo), questo perché qualcuno l’ha vista nello stesso albergo dell’attore e anche per una storia pubblicata da Parpiglia.

GABRIELE PARPIGLIA RIPOSTA LA STORIA DI DILETTA LEOTTA CHE INQUADRA ASSEMBRAMENTO CHA FANNO LE FAN DI CAN ,È LUI IN MEZZO E POI MAGICAMENTE LA CANCELLA pic.twitter.com/dUUMXdL1Fl — Irene (@Irene00281164) January 9, 2021

Per adesso i diretti interessati non hanno parlato, ma fosse tutto vero potrei solo dire BEATA DILETTA!

Ero in auto, radio RDS quando sento parlare gli speaker dell’assembramento sotto l’albergo di Can e della multa presa e poi sento che “secondo fonti attendibili Can Yaman avrebbe intrapreso una relazione amorosa con Diletta Leotta”. VI PREGO DITEMI CHE È UNO SCHERZO. #canyaman — Silvia8997❤️🖤 (@Silvia88971) January 11, 2021

La reazione dei fan di Can Yaman al rumor di RDS.

In che senso flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman? pic.twitter.com/YMbcksoSYt — dani (@danitrash77) January 11, 2021

Dicen que Can Yaman estaría con una italiana Diletta Leotta, la noticia en Google.. — Tere Villarreal 104 (@104_tere) January 11, 2021