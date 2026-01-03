Can Yaman e Sara Bluma storia finita

La storia d’amore tra Can Yaman e Sara Bluma, dj di origini algerine, è durata meno di un anno, ma ha fatto molto parlare di sé sulle pagine della cronaca rosa. I due si sono conosciuti durante un dj-set di Sara e successivamente sono stati visti insieme in un locale a Castel Volturno.

Dopo settimane di indiscrezioni, Can e Sara hanno deciso di uscire allo scoperto al Italian Global Series Festival a Rimini, dove hanno sfoggiato un bacio sulla passerella. La loro relazione è stata confermata e da quel momento in poi, sono stati visti insieme in diverse occasioni, tra cui una vacanza in Turchia con la famiglia di Can.

Can Yaman ha anche dichiarato di essere pronto a compiere un grande passo con Sara, affermando di volerla sposare. Tuttavia, a novembre sono iniziate a circolare voci sulla crisi della coppia e a dicembre Can ha confermato di essere tornato single, affermando di cercare il vero amore. La fine della loro storia ha segnato la fine di una relazione che aveva tenuto banco per mesi sulla cronaca rosa.