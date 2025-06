Can Yaman e Sara Bluma: amore sul red carpet a Rimini

Can Yaman ha fatto il suo ingresso trionfale all’Italian Global Series Festival 2025 a Rimini, dove ha ricevuto un prestigioso premio, suscitando grande attenzione anche per la sua nuova relazione. Al suo fianco, infatti, c’era la deejay Sara Bluma, con la quale ha condiviso il red carpet, attirando l’attenzione dei fan e dei media.

Durante l’evento, Yaman ha ritirato l’Excellence award international star e ha parlato con entusiasmo della sua partecipazione alla serie “Sandokan”, prevista su Rai 1 nel 2025. Intanto, la sua relazione con Sara ha generato discussioni tra i fan, divisi tra chi apprezza la coppia e chi critica questa scelta. Vestiti coordinati, Yaman si è presentato in total black con un look raffinato, mentre Sara ha optato per un abito sexy in eco-pelle. Questo evento ha segnato ufficialmente la loro prima uscita pubblica, e nonostante le polemiche, entrambi sono apparsi felici e affiatati.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.comingsoon.it