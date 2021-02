Can Yaman e Diletta Leotta sono una coppia e – a distanza di settimane dal rumor – i due hanno confermato la loro relazione il giorno di San Valentino con un dolce post pubblicato su Instagram: una foto al tramonto e loro che si guardano negli occhi sorridendosi l’un l’altra.

Nessuna scritta, nessuna sdolcinatezza, se non una semplice emoji di un tramonto per lei ed una del cuore rosso per lui.

L’attore, noto nel nostro paese per i suoi ruoli nelle soap opera di Canale 5, Bitter Sweet e DayDreamer, ha confermato la sua storia con la Leotta anche su Instagram Stories dove ha pubblicato una foto della sua amata in diretta TV su DAZN.

Un San Valentino a distanza ma ugualmente romantico.

Lo scorso gennaio, il settimanale di Alfonso Signorini ha annunciato così l’amorazzo fra i due:

“Il primo clamoroso scoop dell’anno sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 13 gennaio. Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman, nuovo divo della tv e dei social, sono innamorati e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore.

La conduttrice di Dazn, che ormai ha chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina, ha raggiunto a Roma l’attore che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide. I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma Inter”.