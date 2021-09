La relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta è durata quanto un gatto in tangenziale. Lo scorso febbraio i due hanno ufficializzato il loro amore con un bellissimo scatto al tramonto che pareva preso da un servizio fotografico. A luglio hanno iniziato a circolare le prime voci di una crisi e la coppia è stata paparazzata durante un momento di tensione, con la conduttrice che ha ripreso il fidanzato: “Fermo, non mi tirare!“.

Ma se prima si parlava di maretta adesso i settimanali di gossip danno per certa la rottura. E da Diletta e Can non è arrivata nessuna smentita, anzi, la Leotta e il bel turco non si vedono insieme da settimane (lei ha festeggiato il compleanno senza di lui). Nonostante manchi l’ufficialità, sembra sicuro che la storia tra la presentatrice sportiva e la star di Daydreamer sia naufragata davvero.

Can Yaman ha già puntato una nuova ragazza?

Il divo delle soap turche è sbarcato a Venezia alla Mostra del Cinema ed ha fatto parlare di lui per un motivo particolare. Stando a quanto riporta Vanity Fair l’attore avrebbe riservato degli sguardi particolari a Moran Atias, modella e conduttrice israeliana.

“L’attore, che Mediaset ha confermato come protagonista maschile dell’imminente Viola come il mare, ha sfilato al fianco dell’israeliana Moran Atias, al Lido per lo stesso evento atteso da Yaman. Le ha sorriso, senza mai avvicinarsi. L’ha guardata, le ha parlato con gli occhi, mentre l’attrice e attivista, che durante la pandemia ha dedicato anima e cuore a supportare il personale del più grande ospedale di Tel Aviv, ne ha ricambiato i sorrisi”.

Nuovo amore da copertina in arrivo?