Non solo Michele Morrone, in giro c’è un altro gran manzo che è richiestissimo in questo periodo e si tratta di Can Yaman. Stando a quello che riporta il settimanale Oggi, l’attore di Daydreamer Le Ali del Sogno sarebbe corteggiato dalle due donne più potenti di Mediaset. Pare che queste conduttrici vogliano il bellissimo turco nei loro programmi.

“Can Yaman corteggiato dalle due donne più potenti di Mediaset. Di chi si tratta? Il successo di Day Dreamer e lo scorso anno di Bitter Sweet, due soap in onda su Canale 5, ha regalato grande popolarità all’attore Can Yaman. Un vero e proprio fenomeno mediatico che sta favorendo proposte al bel turco. Dopo aver risposto picche al Grande Fratello Vip potrebbe presto arrivare come ospite in due programmi in onda su Canale 5. Non solo, su di lui avrebbe messo gli occhi il regista Ferzan Ozpetek”.

Non so voi, ma (ammettendo che sia vero) io mi sono fatto un’idea di chi potrebbero essere queste due donne che vogliono Can Yaman nei loro programmi. Adesso vi lascio, vado a vedermi un LIVE di Gaga e a controllare la POSTA elettronica.

Can Yaman e il ‘no’ al GF Vip 5.

“A quanto apprende ancora l’Adnkronos un altro nome importante che avrebbe voluto Alfonso Signorini nel programma è quello dell’amatissimo attore turco Can ma sembrerebbe che l’accordo con Mediaset sia sfumato per motivi economici. Il divo turco non sarà al GF Vip. La proposta però pare sia stata fatta davvero, ma purtroppo non è finita come previsto”.