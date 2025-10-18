Can Yaman conquista Istanbul con Mr Wrong su Prime Video

Can Yaman, star amata sia in Turchia che in Italia, è uno degli attori più in voga del momento. Gli italiani lo conoscono per “Viola come il mare”, dove recita insieme a Francesca Chillemi, ma sono in attesa di vederlo nel nuovo adattamento di “Sandokan”, che sarà trasmesso su Rai 1. Prima di questo, Yaman ha recitato in una serie tv turca disponibile in streaming su Prime Video, ideale per chi ama le storie d’amore.

In “Mr Wrong – Lezioni d’amore”, Can Yaman interpreta Özgür Atasoy, un giovane proprietario di un ristorante che ha perso la fiducia nell’amore e preferisce evitare relazioni serie, optando per incontri occasionali. La sua vita cambia quando incontra Ezgi İnal, interpretata da Özge Gürel, una giovane donna che si è trasferita a Istanbul per studiare. Cresciuta in un piccolo paese, Ezgi cerca una vita tranquilla e senza complicazioni, ma il loro incontro porta inevitabilmente a sviluppare dei sentimenti.

La storia, ambientata nella maestosa Istanbul, si snoda attraverso un intenso tira e molla romantico. La chimica tra Yaman e Gürel rende il tutto credibile, nonostante la recitazione possa sembrare a tratti meccanica, tipica delle soap. “Mr Wrong” sfrutta bene le dinamiche tra i personaggi principali e le loro relazioni familiari e amicali, rendendo la vicenda più realistica. La freschezza di Özgür ed Ezgi cattura l’attenzione, rendendo la trama, sebbene non innovativa, comunque affascinante.

“Mr Wrong – Lezioni d’amore” è disponibile in streaming su Prime Video per chi desidera immergersi in questa storia d’amore.