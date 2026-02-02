Can Yaman co-conduttore a Sanremo con Carlo Conti

Indiscrezioni confermate: Can Yaman sarà al Festival di Sanremo come co-conduttore. Il divo turco, recentemente protagonista della serie “Sandokan” su Rai 1, affiancherà Carlo Conti in una delle serate della kermesse, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

Ad annunciare in modo originale l’arrivo di Yaman è stato lo stesso Conti, direttore artistico del Festival. Lunedì 2 febbraio ha pubblicato sui suoi social un fotomontaggio che lo ritrae nei panni di Sandokan, con la scritta “Carlokan”. Nella didascalia ha chiarito il ruolo con la scritta “Co-Co”, per co-conduttore. Secondo indiscrezioni, l’attore sarà protagonista della prima serata, affiancando Conti e la co-conduttrice fissa Laura Pausini per un’intera puntata.

La Pausini ha reagito al post di “Carlokan” con emoji divertite. L’annuncio arriva dopo una vicenda controversa che ha coinvolto Yaman: era circolata la notizia del suo presunto arresto a Istanbul per una retata antidroga, ma dopo poche ore l’attore è stato rilasciato senza accuse. A Roma ha poi dichiarato di non aver commesso alcun reato, criticando i media turchi che lo avrebbero preso di mira.