13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Gossip

Can Yaman co-conduttore a Sanremo con Carlo Conti

Da stranotizie
Can Yaman co-conduttore a Sanremo con Carlo Conti

Indiscrezioni confermate: Can Yaman sarà al Festival di Sanremo come co-conduttore. Il divo turco, recentemente protagonista della serie “Sandokan” su Rai 1, affiancherà Carlo Conti in una delle serate della kermesse, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

Ad annunciare in modo originale l’arrivo di Yaman è stato lo stesso Conti, direttore artistico del Festival. Lunedì 2 febbraio ha pubblicato sui suoi social un fotomontaggio che lo ritrae nei panni di Sandokan, con la scritta “Carlokan”. Nella didascalia ha chiarito il ruolo con la scritta “Co-Co”, per co-conduttore. Secondo indiscrezioni, l’attore sarà protagonista della prima serata, affiancando Conti e la co-conduttrice fissa Laura Pausini per un’intera puntata.

La Pausini ha reagito al post di “Carlokan” con emoji divertite. L’annuncio arriva dopo una vicenda controversa che ha coinvolto Yaman: era circolata la notizia del suo presunto arresto a Istanbul per una retata antidroga, ma dopo poche ore l’attore è stato rilasciato senza accuse. A Roma ha poi dichiarato di non aver commesso alcun reato, criticando i media turchi che lo avrebbero preso di mira.

Articolo precedente
Insegnante Infanzia Professionale
Articolo successivo
Forza Italia Terracina: nuovo corso e progetto civico
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.