Dopo l’indiscrezione lanciata da Anna Pettinelli, il settimanale Chi ha confermato la storia tra Can Yaman e Diletta Leotta pubblicando le foto della nuova coppia. Alcune fan dell’attore turco non l’hanno presa bene e ieri hanno scatenato un putiferio, facendo arrabbiare la star di Daydreamer le Ali del Sogno. Can Yaman ha pubblicato un tweet “Fatti miei, punto!” e poi ha cancellato il suo profilo Twitter. Non contento il divo di Istanbul ha pubblicato anche una storia con la stessa frecciatina ed ha limitato i commenti su Instagram, facendo andare su tutte le furie molte fan.

Appena prima di disattivarsi Can Yaman scrive questo. Perché o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo o muori da eroe e ci regali uno screen dai molteplici utilizzi. Grazie amico. pic.twitter.com/yHjRHeISy0 — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) January 15, 2021

can yaman che da bravo chico malo manda le frecciatine, IN ITALIANO PURE. VI PREGO MI FA VOLARE AHAHAHAH pic.twitter.com/TRNW8t9R8a — jasmine || strong squad♡ (@jasxgolden) January 14, 2021

Vi giuro con sto trash di Can Yaman e le vecchie sul piede di guerra perché lo vogliono fidanzato con l’attrice della fiction che seguono mi sto riproiettando in un mondo che credevo perduto, sembra l’Italia del 2005 la Ares Film avrebbe detto ZITTI CHE CI SCAPPA IL CAPOLAVORO — Eli (@eliscrivecose) January 14, 2021

Ma se alcune ammiratrici dell’attore sono sul piede di guerra perché lo vorrebbero insieme a Demet Özdemir (la protagonista di Daydreamer), altre invece si sono schierate dalla sua parte.

Le ‘Yamanine’ ad esempio hanno scritto: “Due giorni fa avevamo lanciato su Twitter ‘Respect For Can Yaman’ proprio per evitare che si verificasse quello che e accaduto questa sera. Sono stati scritti commenti indicibili da parte di pseudo fan, a causa delle notizie di gossip trapelate sui giornali. Avete sempre pensato a Can come un mito, dimenticando che e un uomo, un essere umano con dei sentimenti. Abbiamo letto commenti che hanno fatto soffrire noi, figuriamoci lui! Tutti inneggianti all’odio e alla delusione. Fan che scrivevano il suo motto “Siate gentili gli uni con gli altri” e poi hanno fatto esattamente l’opposto! Noi rispettiamo la sua decisione e ci auguriamo che possa tornare il Can di sempre, per condividere le sue ultime novità lavorative con noi, vere fan! Saremo sempre dalla tua parte“.

Ragazzi se questo è un sogno non svegliatemi. Che trash meraviglioso.



Can Yaman e Diletta Leotta: le foto.