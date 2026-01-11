Can Yaman arrestato in Turchia

L’attore turco Can Yaman, noto in Italia per le sue interpretazioni in fiction di successo come Sandokan e Viola come il mare, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, quando Yaman è stato trovato con addosso alcune dosi di droga durante un blitz in un locale notturno di Istanbul.

Insieme a lui sono state arrestate altre 6 persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel. Tutte le persone fermate sono state sottoposte a esami presso l’Istituto di medicina forense per verificare se abbiano assunto droghe e stabilire quando lo abbiano fatto. La polizia ha esteso il blitz in nove locali notturni di Istanbul, catturando anche alcuni spacciatori e il gestore di uno dei night club coinvolti nell’indagine.

L’indagine è iniziata nei mesi scorsi e ha già portato all’attenzione della polizia oltre 20 personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo turco, con accuse relative al possesso di droghe, agevolazione dell’uso di droghe e incoraggiamento alla prostituzione. Il quotidiano turco Hurriyet ha rivelato che l’ufficio del procuratore non aveva emesso un ordine di detenzione specifico per Yaman, ma le manette sono scattate perché l’attore è stato colto in flagranza durante il blitz.

La notizia dell’arresto di Can Yaman ha fatto rumore in Italia, dove l’attore è molto conosciuto e apprezzato per le sue interpretazioni in fiction di successo come Sandokan e Viola come il mare.