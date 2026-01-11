4.9 C
Roma
domenica – 11 Gennaio 2026
Gossip

Can Yaman arrestato in Turchia

Da stranotizie
Can Yaman arrestato in Turchia

L’attore turco Can Yaman, noto in Italia per le sue interpretazioni in fiction di successo come Sandokan e Viola come il mare, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, quando Yaman è stato trovato con addosso alcune dosi di droga durante un blitz in un locale notturno di Istanbul.

Insieme a lui sono state arrestate altre 6 persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel. Tutte le persone fermate sono state sottoposte a esami presso l’Istituto di medicina forense per verificare se abbiano assunto droghe e stabilire quando lo abbiano fatto. La polizia ha esteso il blitz in nove locali notturni di Istanbul, catturando anche alcuni spacciatori e il gestore di uno dei night club coinvolti nell’indagine.

L’indagine è iniziata nei mesi scorsi e ha già portato all’attenzione della polizia oltre 20 personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo turco, con accuse relative al possesso di droghe, agevolazione dell’uso di droghe e incoraggiamento alla prostituzione. Il quotidiano turco Hurriyet ha rivelato che l’ufficio del procuratore non aveva emesso un ordine di detenzione specifico per Yaman, ma le manette sono scattate perché l’attore è stato colto in flagranza durante il blitz.

La notizia dell’arresto di Can Yaman ha fatto rumore in Italia, dove l’attore è molto conosciuto e apprezzato per le sue interpretazioni in fiction di successo come Sandokan e Viola come il mare.

Articolo precedente
Infermiere per RSA a Impruneta con possibilità di crescita professionale
Articolo successivo
Poppy Playtime 5: Il Prototipo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.