Campus universitario Discipline occulte e segreti nascosti Settembre e i n…

🏫 Campus universitario

🔮 Discipline occulte e segreti nascosti

🍂 Settembre e i nuovi inizi

Serve altro? Il ritorno alla routine ha l’odore di fondi di caffè, vanillina, biblioteche impolverate e poltrone di pelle. Delaney Meyers-Petrov ha ottenuto una borsa di studio per entrare alla facoltà di studi neoantropologici alla Howe University. È la sua occasione per dimostrare che nonostante la sordità e la paura del buio non è una persona fragile. Piuttosto si sente come il vetro, con un’immensa capacità di resistenza alla pressione anche se in superficie sembra delicato.

E quando viene trovato morto uno studente, questa capacità le tornerà utile per affrontare un potere antico e un nemico che minaccia di distruggerla. “I sussurri delle ombre” di Kelly Andrew è in libreria dal 29 agosto 🖤