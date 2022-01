Andrea Rossi è il nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. La sua nomina, della durata di 3 anni, è stata ufficializzata dal nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Università riunitosi il 10 gennaio.

Andrea Rossi è nato nel 1980 e dal 2018 è Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. E’ anche Vicepresidente del Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (Codau). «Sono molto onorato di ricevere questo incarico così prestigioso da parte del Presidente Carlo Tosti e del Consiglio di Amministrazione. Desidero ringraziare insieme ai due Enti Promotori Associazione Campus Bio-Medico e Campus Bio-Medico S.p.A. per avermi sempre sostenuto e incoraggiato in questi anni» ha detto Andrea Rossi.

«Continuerò a mettere a servizio dell’Istituzione la mia passione e professionalità per favorire lo sviluppo di una università che nei suoi quasi trent’anni di vita ha saputo dimostrare un grande dinamismo e una spiccata capacità di cogliere le opportunità di progresso. L’innovazione, l’internazionalizzazione, la multidisciplinarietà, la spinta alla ricerca scientifica e alla terza missione sono i nostri obiettivi, mettendo sempre al primo posto l’impegno per una formazione integrale degli studenti e per la centralità della persona» ha commentato.

«Sono certo che la competenza e la profonda conoscenza dell’ateneo di Andrea Rossi – ha aggiunto Carlo Tosti, Presidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma – permetteranno all’Università Campus Bio-Medico di Roma di proseguire nel suo sviluppo di raggiungere nuovi ambiziosi traguardi, in una collaborazione con gli altri organi dell’università».

