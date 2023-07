Campovolo, una fan accampata da giorni alle altre: “Se mi superate vi tiro un cazzotto”

Il giorno è arrivato, oggi Harry Styles terrà il tanto discusso concerto a Campovolo che da oltre una settimana ospita nel parco adiacente una dozzina di fan che vivono là accampate in tende e sacchi a pelo. Da oltre una settimana queste ragazze – che hanno preso il numerino una volta arrivate – si danno turni e devono rispondere ai vari appelli della giornata. È virale “Fernanda number six” ed “Erika number ten” che sono finite pure al Tg1 mentre rispondevano all’appello.

Oggi l’ultimo appello ci sarà alle 16, orario in cui la sicurezza aprirà i cancelli di Campovolo e farà entrare le ragazze. Ad annunciarlo sono state proprio loro con un bollettino che sembra uno spin off di Hunger Games.

“Raga oggi non ci saranno i checkpoint ai soliti orari. L’UNICO CHECKPOINT SARÀ ALLE 16 A CUI NON POTETE MANCARE. Consigliamo vivamente di rimanere qua il più tempo possibile siccome non sappiamo se la sicurezza cambierà idea. Fate in modo di essere pronti per essere spostati nel boulevard entro e non oltre le 18 (se riuscite anche prima). Ricordiamo che alle 18 dovete essere pronti come se doveste entrare al concerto, quindi non sono ammessi materassini, tende, sacchi a pelo… CIÒ CHE PORATE QUI ALLE 18 È QUELLO CHE FARANNO ENTRARE NELL’ARENA (RICORDATEVI CHE DAL BOULEVARD NON SI POTRÀ PIÙ USCIRE)”.

In queste ore è diventata virale anche una nota audio di una ragazza che ha vissuto una settimana a Campovolo e che minaccia le altre di picchiarle qualora osassero superarla nella corsa alla prima fila.

“A noi ci sposteranno nel boulevard venerdì alle 2, quindi noi saremo già prima di voi. Noi entreremo là prima di voi, le guardie hanno già preso i nostri nomi e quello dei capifila. Quindi il mio, quello della Red, quello della Hollywood. Quindi se provate a superarci vi arriva un cazzotto raga, a me fa imbestialire una cosa: quando io mi faccio il c**o per una cosa e chi non fa un c***o la fa meglio di me o pure meglio. Quindi, tratto le persone con gentilezza, ma se ve lo meritate. Voi prima di me non ci passate. Le guardie ve lo impediranno. Il primo che corre che cerca di superare me vi giuro che vi vengo a cercare sottocasa ovunque c***o voi abitate”.