Campobello: nuovo campo accoglienza per migranti stagionali

A Campobello di Mazara, si sta allestendo un nuovo campo di accoglienza per i lavoratori migranti stagionali coinvolti nella raccolta delle olive. Il campo sorgerà nell’ex oleificio Fontane d’Oro, un’area già destinata a questo scopo, dove verranno installate le unità abitative fornite dall’UNHCR.

L’intervento è temporaneamente gestito dal Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana, responsabile del montaggio, della gestione e del successivo smontaggio delle strutture. Il Comune di Campobello ha ottenuto un finanziamento di 50 mila euro dal Dipartimento regionale della Protezione Civile per sostenere questa iniziativa.

I lavori sono già in corso; la Croce Rossa sta installando le tende rigide donate dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati alla Prefettura di Trapani. Questa operazione è fondamentale, poiché durante questo periodo dell’anno si registra un incremento significativo di migranti economici nella zona, molti dei quali lavorano nella raccolta delle olive.

Alcuni di questi lavoratori stagionali sono ospitati dalle aziende agricole, mentre altri, privi di un alloggio adeguato, devono adattarsi a sistemazioni temporanee. Il campo di Fontane d’Oro è destinato a questi ultimi. Recentemente, sono stati completati lavori di ampliamento e riqualificazione della struttura, inclusi nuovi servizi igienici e docce, un’area asfaltata e illuminata, e spazi predisposti per accogliere le unità abitative. L’obiettivo è fornire condizioni di vita più dignitose e sicure a chi contribuisce ogni anno a una delle principali campagne agricole del territorio.